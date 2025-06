Rennes : Lorenz Assignon transféré à Stuttgart

À 24 ans, le latéral français Lorenz Assignon quitte définitivement le Stade Rennais. Après un prêt à Burnley ces six derniers mois, Assignon va vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Le jouer vient de signer avec Stuttgart jusqu’en 2029. Le montant de l’opération serait d’environ 13 M€ hors bonus.

«Rouge et Noir depuis une décennie, Lorenz Assignon rejoint la Bundesliga et le VfB Stuttgart. Après 98 apparitions avec l’équipe fanion, Lorenz Assignon a fait le choix de rejoindre l’Allemagne pour poursuivre sa progression. Bras levés pour communiquer avec la tribune, accélérations tranchantes, buts marquants face à Villareal ou Larnaca, le défenseur aura marqué le Stade Rennais F.C. Rouge et Noir depuis 2015, le latéral droit a franchi toutes les étapes, alliant fougue, vitesse et détermination. De Champion de France U19 à capitaine en Espoirs avant de s’imposer en tant que titulaire régulier en Ligue 1 et en Europa League. Le Stade Rennais F.C. remercie ardemment Lorenz pour son engagement en Rouge et Noir et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire sur le communiqué publié par le SRFC.