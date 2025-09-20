Ligue 1 : le FC Nantes arrache le nul contre Rennes en toute fin de rencontre

Après avoir été chouchoutés à Nantes au début de leur carrière, Quentin Merlin et Valentin Rongier s’attendaient à un retour au bercail agité ce samedi. Passés du côté du rival Rennes cet été, les deux anciens de l’OM ont, comme prévu, été accueillis par des sifflets copieux et des banderoles vindicatives lors du derby à la Beaujoire cet après-midi. Sur l’aspect sportif, le Stade rennais avait à cœur d’enchaîner avec un deuxième succès de rang après sa victoire controversée contre Lyon dimanche dernier. En cas de victoire, les hommes d’Habib Beye avaient l’opportunité de grimper à la quatrième place. De son côté, Nantes souhaitait glaner un deuxième match cette saison.

Déterminés et poussés par leur public de feu, les coéquipiers de Mostafa Mohamed ont bien démarré la rencontre. Après une belle déviation d’Abline, l’attaquant égyptien a même failli ouvrir le score s’il n’avait pas raté son lob (8e). Finalement, Rennes a débloqué la situation après une nouvelle décision arbitrale douteuse. Reprenant de la maîtrise dans son jeu, Rennes a bénéficié d’un penalty après un centre d’Esteban Lepaul contré de la main sur un tacle de Tati. Face à son ancien public, Ludovic Blas ne s’est pas fait prier pour crucifier Anthony Lopes (0-1, 28e). Sonnés, les locaux ont même concédé un deuxième but dans la foulée.

Youssef El-Arabi en sauveur du FC Nantes

Sur une action d’école, Lepaul a repris le centre en retrait parfait d’Alidu Seidu pour doubler la mise face à une défense nantaise attentiste (0-2, 35e). Malgré la réponse infructueuse d’Abline (45+1e), le FC Nantes rentrait aux vestiaires sous la bronca de ses supporters et avec la nécessité de faire bien mieux lors du second acte. Au retour des vestiaires, les Canaris ont mis beaucoup plus d’intensité dans leur jeu. Plus vaillants dans les duels et plus inspirés dans leurs tentatives offensives, les hommes de Luis Castro ont fait le siège de la surface rennaise. Un assaut qui a porté ses fruits : Junior Mwanga réduisait l’écart au score après une belle action collective (1-2, 64e).

Poussant pour aller chercher l’égalisation contre des Rennais à l’instar de cette frappe dangereuse de Lepenant (66e), Nantes n’est pas parvenu à faire la différence. Et après un ultime baroud d’honneur (84e, 88e), le FCN a obtenu un penalty en toute fin de rencontre pour une faute de Hateboer sur El-Arabi. Finalement, Brice Samba a remporté son duel contre Matthis Abline, incapable de débloquer son compteur cette saison (90+3e). Après cette énorme désillusion, le FC Nantes n’a pas baissé les bras et cette abnégation a porté ses fruits. Sur un centre anodin, la défense rennaise s’est trouée et le supersub Youssef El-Arabi a douché les espoirs rennais en ne laissant aucune chance à Samba d’une belle demi-volée. Avec ce point précieux, Nantes sauve son honneur et récompense sa belle seconde période. De son côté, Rennes cale encore et stagne à la 6e place.