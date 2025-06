Arsenal blinde Gabriel Magalhaes

La saison vient à peine de se terminer en Premier League, mais Arsenal ne chôme pas. Ce vendredi, les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont fièrement annoncé la prolongation de contrat d’un de leurs tauliers. «Gabriel Magalhaes a signé un nouveau contrat à long terme avec nous. Arrivé de Lille (Ligue 1) en septembre 2020, le défenseur de 27 ans a disputé 210 matchs toutes compétitions confondues, devenant un élément clé de notre défense et inscrivant 20 buts», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Le Brésilien, lui, n’a pas caché sa joie. « Je suis arrivé ici en tant que jeune joueur et après presque cinq ans, je suis tellement heureux et j’ai beaucoup appris. Je suis tellement fier de moi, c’est une aventure incroyable, et je suis tellement heureux de la poursuivre. J’espère remporter des trophées avec ce club, car j’adore ce club et ma famille l’adore aussi. Arsenal est un club incroyable et je suis fier de signer un nouveau contrat. J’adore ce club, j’adore les supporters, mes coéquipiers, j’adore ce stade. Je suis tellement fier et merci pour tout votre soutien. Nous continuons ensemble pour l’avenir.» L’histoire d’amour continue…