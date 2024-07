Roberto De Zerbi met 6 joueurs de l’OM au placard !

Il y a de l’action à l’Olympique de Marseille ! Comme à tous les mercatos, me direz-vous. Et vous n’avez pas tort, puisque le président Pablo Longoria a souvent du pain sur la planche, remodelant son effectif au gré des désirs de l’entraîneur qui arrive et des envies de départ de certains joueurs. Mais cet été, il y a plusieurs éléments qui sont poussés vers la sortie, et pas des moindres.

En effet, comme vous avez pu le lire ces dernières semaines, le gardien Pau Lopez, le défenseur Samuel Gigot, son compère Chancel Mbemba ou encore un joueur de complément recruté l’hiver dernier comme Ulisses Garcia ont été invités à partir, pour laisser place nette aux futures arrivées. Le tout avec l’accord du nouvel entraîneur Roberto de Zerbi, qui espère avoir un effectif complet au plus vite pour faire assimiler ses concepts tactiques à son groupe.

De Zerbi assume ses choix

À ces noms déjà cités, on peut aussi ajouter Jordan Veretout et Ismaïla Sarr. Le premier s’est pourtant imposé comme une valeur sûre de l’OM ces dernières années, tandis que le second a déçu pour sa première année. Il n’aura visiblement pas la possibilité de se rattraper. Comme l’explique L’Équipe, tous ces joueurs ne participent plus aux entraînements mis en place par De Zerbi. Ils font bien la partie physique avec le groupe pro, mais ne sont pas conviés à la suite du programme, lorsque le coach italien prend la main sur la partie tactique.

Une décision assumée par De Zerbi, qui a pris le temps de parler à cette troupe, leur racontant qu’il a lui-même vécu cette situation en tant que joueur. D’autres joueurs sont plus chanceux, comme Kondogbia et Ounahi, pour lesquels la porte est ouverte pour un départ, mais qui ont droit aux entraînements complets. Actuellement en vacances après sa participation à l’Euro 2024 avec la France, Jonathan Clauss rejoindra la bande des déclassés à son retour.