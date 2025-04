OM : Jonathan Rowe met Roberto De Zerbi en difficultés

Plutôt remplaçant dans l’esprit de Roberto De Zerbi depuis le début de saison (24 matchs de Ligue 1, 3 buts, 2 passes décisives), l’Anglais a connu de bons débuts à l’OM avant de disparaître doucement. Il est revenu en odeur de sainteté ces dernières semaines entre une titularisation à Monaco et joli but contre Montpellier le week-end dernier. L’entraîneur marseillais reconnaît d’ailleurs cette bonne période et qu’il lui cause des problèmes au moment de réfléchir à son onze de départ.

«Il a fait un très bon début de saison, mais il a payé les problèmes de l’équipe et le changement de système, assure De Zerbi en conférence de presse, à la veille de la réception de Brest au Vélodrome. Il s’est un peu perdu en route sur le terrain, mais il a mérité de réintégrer l’équipe. Il me met en difficulté, car c’est un talent, il est très polyvalent. Mais il faut le suivre de près, peut-être que je me suis trompé parfois sur son placement offensif.»

