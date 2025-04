L’avocate de Dimitri Payet contre-attaque dans l’affaire d’adultère !

Le séjour de Dimitri Payet au Brésil a pris une tournure particulièrement sombre. L’ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille est accusé de « violence physique et psychologique » par Larissa Ferrari, une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation extraconjugale. Cette affaire ternit sérieusement son image, quelques mois seulement après son arrivée au Vasco de Gama.

Resté silencieux dans un premier temps, Payet a finalement pris la parole dans les colonnes du média brésilien Metrópoles. Il a fermement nié les accusations de violences, tout en reconnaissant une liaison avec Larissa Ferrari. L’international français a également admis que leur relation avait évolué vers des pratiques sadomasochistes, notamment autour de jeux impliquant de l’urine, qu’il décrit comme « habituels dans le cadre de leur intimité ».

Son avocate contre-attaque

Dans ce contexte tendu, l’avocate de Dimitri Payet, Sheila Lustoza, s’est exprimée auprès du site brésilien G1. Elle a dénoncé la diffusion publique de documents confidentiels, affirmant que les preuves réunies démontreraient « une femme exerçant sa liberté et sa volonté ». «Il est regrettable que des documents confidentiels aient été divulgués, mais l’affaire révèle, avec des preuves à l’appui, quelque chose de très clair : une femme exerçant sa liberté et sa volonté, comme il se doit, contrairement à ce qui a été publiquement raconté jusqu’à présent. La défense est convaincue que la vérité, prouvée par des documents, démontrera ces faits» insiste-t-elle.

Selon elle, Larissa Ferrari, elle-même avocate, aurait sciemment exposé des échanges privés pour influencer l’opinion publique à l’encontre de Dimitri Payet. Larissa Ferrari, de son côté, maintient ses accusations. Elle a déclaré à G1 : « Je savais qu’il nierait. Mais je continuerai à demander justice, pour moi et pour tous ceux qui restent silencieux face aux abus. L’argent, sa célébrité et son machisme ne me feront pas taire. » Pour rappel, Larissa Ferrari a révélé qu’elle était soumise à des humiliations dans le cadre de sa relation avec Dimitri Payet, évoquant des actes dégradants comme boire son urine ou lécher le sol. Profondément traumatisée, elle a partagé ses pensées suicidaires sur RMC, exprimant l’espoir que la justice soit rendue et que son cas serve d’avertissement aux autres femmes.