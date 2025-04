Affaire Payet : les nouvelles révélations choquantes de la victime présumée

Depuis 2023, Dimitri Payet s’est exilé au Brésil après une riche carrière en Europe. Toujours aussi raffiné techniquement, le joueur de 38 ans n’a pas tardé avant de se mettre le public brésilien dans la poche. Mais voilà, cette idylle vécue avec le club de Vasco de Gama a été chamboulée ces dernières heures. En effet, dans une plainte déposée en mars et dévoilée jeudi 10 avril par l’AFP, une avocate brésilienne, affirmant avoir eu une relation amoureuse avec le footballeur tricolore, accuse Dimitri Payet de lui avoir fait subir des violences physiques et psychologiques.

La suite après cette publicité

Interrogé par RMC ce vendredi, Larissa Ferrari, la victime présumée, est revenue sur cet épisode traumatisant qui lui a laissé de nombreux stigmates : «je suis actuellement en traitement psychologique et psychiatrique pour faire face à cette situation. Ma vie n’est plus la même. (…) J’ai un trouble borderline. Depuis le mois de décembre 2024, mes symptômes se sont aggravés avec des pensées suicidaires, de graves crises d’anxiété et des dépressions avec une impulsivité accrue. En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. (…) J’espère que la justice sera rendue et que cela servira d’avertissement aux autres femmes qui souffrent comme moi.»