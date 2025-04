Dimitri Payet est au cœur d’un énorme scandale au Brésil !

Arrivé à Vasco da Gama en 2023, après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet vit jusqu’alors une aventure contrastée outre-Atlantique. En 73 apparitions avec la formation brésilienne, le milieu de terrain offensif a ainsi inscrit sept buts et délivré douze passes décisives. Un bilan modeste symbolisant ses difficultés d’adaptation, et ce malgré quelques éclairs de génie. Récemment, le joueur de 38 ans s’était d’ailleurs longuement confié sur sa nouvelle vie au Brésil, avouant un certain mal-être sur le fait de vivre loin de sa femme et de ses quatre enfants…

Payet accusé de violences physiques et psychologiques

«J’ai quatre enfants et ils viennent quasiment tous les 6 semaines. On s’est vite entendu sur le fait que s’il y avait le Brésil, ça serait seul, logistiquement c’est trop compliqué, j’ai la chambre de la petite là-bas, mais je l’ouvre jamais parce que je sais que si je l’ouvre, ça va niquer ma journée. Mon erreur, c’est que j’ai pris cette maison pour les enfants parce que voilà, c’est une maison magnifique. Il y a la piscine, il y a le terrain de foot et la salle cinéma. Je dis quand ils vont venir, ils vont se régaler ça va être top. Mais quand ils sont repartis, c’est là que je me suis dit "merde en fait la plupart du temps, je vais être seul". C’est là que c’est dur. C’est un silence qui fait flipper», avait notamment confié le natif de Saint-Pierre.

Une expérience d’autant plus douloureuse à la lecture des dernières informations dévoilées au sujet de l’international français (38 sélections, 8 buts). En effet, dans une plainte déposée en mars et dévoilée jeudi 10 avril par l’AFP, une avocate brésilienne - disant avoir eu une relation amoureuse avec le footballeur tricolore - accuse Dimitri Payet de lui avoir fait subir des violences physiques et psychologiques. «La plainte a été enregistrée dans un commissariat spécialisé dans l’assistance aux femmes», a notamment déclaré à l’AFP la police civile de Rio alors que la plaignante dit elle avoir «été agressée par Dimitri Payet, ce qui a laissé des marques sur son corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle». Si l’enquête est actuellement en cours, la jeune femme de 28 ans nommée Larissa Ferrari a accepté de témoigner auprès de l’agence de presse.

Un récit glaçant…

Supportrice de Vasco da Gama et résidant dans l’État du Parana, elle affirme avoir connu Dimitri Payet via Instagram en août dernier et s’être rendue à plusieurs reprises à Rio pour voir l’ex-Marseillais. Avant de dévoiler un récit glaçant… «En décembre, nous avons eu notre première dispute et il a commencé à me dire qu’il allait m’infliger des punitions. Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol». Avocate de profession, Larissa Ferrari accuse également le joueur de violences physiques, précisant qu’il lui arrivait de la «pousser» et de lui «marcher dessus».

Dans un autre procès-verbal auquel l’AFP a eu accès, elle a notamment demandé auprès de la police du Parana «des mesures de protection» face au «comportement agressif» du footballeur. «Je veux que justice soit rendue car il a abusé de ma vulnérabilité psychologique pour obtenir des avantages sexuels. Je suis avocate, je n’aurais jamais fait de dénonciations aussi graves à la légère», conclu finalement la plaignante à l’AFP, affirmant souffrir du trouble de la personnalité limite (ou "borderline"), qui se caractérise par une hypersensibilité et une instabilité émotionnelle dans les relations interpersonnelles. Loin de son épouse et de ses enfants, Dimitri Payet va donc devoir faire face à ces accusations. De quoi contraster, un peu plus, sa nouvelle vie au Brésil…