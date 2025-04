Brésil : que risque Dimitri Payet ?

Depuis hier, Dimitri Payet est en pleine tourmente au Brésil. La presse locale informait d’une enquête ouverte contre l’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille, accusé de violences physiques et psychologiques par une avocate brésilienne, Larissa Ferrari, avec qui le joueur aurait eu une relation extraconjugale entre septembre 2024 et le mois de mars 2025. Celle-ci a déposé plainte au début du mois d’avril et le Français doit être entendu par la police locale dans les prochains jours.

La jeune femme, âgée de 28 ans, a également demandé une mesure de protection. Son récit a de quoi glacer le sang, elle qui a affirmé avoir été «agressée par Dimitri Payet, ce qui a laissé des marques sur son corps, et souffert de violence physique, morale, psychologique et sexuelle». Dans le rapport de police que s’est procuré Globo, elle raconte des supplices particulièrement déviants dont elle aurait été victime de la part d’un homme empreint d’une jalousie maladive.

Payet et son entourage gardent pour le moment le silence

«Il me demandait des preuves d’amour qui consistaient en des humiliations. J’ai enregistré des vidéos dans lesquelles je buvais mon urine, je buvais l’eau de la cuvette des toilettes, je léchais le sol.» Le traumatisme est profond car elle évoquait ces dernières heures à RMC être en prise à des pensées suicidaires. «J’espère que la justice sera rendue et que cela servira d’avertissement aux autres femmes qui souffrent comme moi.» A ce jour, ni Dimitri Payet, ni son avocat José Gomes, ni son club de Vasco de Gama n’ont souhaité répondre aux médias.

Arrivé en 2023 au Brésil, le Réunionnais, dont il faut rappeler qu’il est présumé innocent, court des poursuites judiciaires. «Dans ce genre de situations, les peines sont variables, précise Daniela Vidal, une avocate spécialisée dans le droit des familles au Brésil, à L’Equipe. S’il a de bons antécédents, il ne devrait pas aller en prison. Je ne pense pas non plus que les autorités l’empêchent de voyager ou de quitter le Brésil. C’est surtout pour son image que c’est catastrophique» souligne la spécialiste. Et pour cause, cette affaire fait déjà beaucoup parler en France.