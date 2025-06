Le père de Neymar fait des révélations folles sur le PSG !

Dans une récente interview, Neymar Sr. est revenu sur les années de son fils au Paris Saint-Germain, soulignant à la fois les hauts et les bas de cette période marquante. Selon lui, le PSG représentait un projet ambitieux pour Neymar Jr, qui cherchait à sortir de l’ombre de Messi au FC Barcelone pour devenir la star principale d’un grand club européen. Il évoque les efforts faits par le joueur pour s’intégrer dans un effectif parfois déséquilibré et miné par les tensions internes. Neymar Sr. admet que malgré les statistiques impressionnantes et des moments de grâce, son fils n’a jamais vraiment réussi à atteindre la régularité et l’impact escomptés à Paris, en grande partie à cause des blessures répétées et d’un environnement qu’il qualifie de très exigeant mais peu stable.

Aujourd’hui, Neymar Jr. est revenu au Brésil, portant de nouveau le maillot de Santos, son club formateur, après un passage manqué à Al Hilal en Arabie saoudite. Neymar Sr. commente cette nouvelle étape avec lucidité, expliquant que le retour au pays est autant un choix personnel que professionnel. Il admet que l’expérience au PSG, puis l’échec du projet saoudien – entravé par une grave blessure – ont poussé son fils à se recentrer sur ses racines, loin des projecteurs européens. Ce retour à Santos est vu par Neymar Sr. comme une forme de renaissance, un moyen pour son fils de se reconnecter avec le football pur, dans un environnement plus humain et porteur de sens, malgré le recul médiatique et sportif que cela représente.

Sa relation avec Nasser !

À propos du passage de Neymar Jr. au PSG, son père revient avec émotion et franchise sur ce qu’il considère comme la meilleure période de la carrière de son fils, tout en évoquant les circonstances du départ et la relation encore forte avec le club parisien : «sa meilleure phase, c’était pourtant au PSG. Il lui a juste manqué la Ligue des champions. Il a été l’un des artisans de cette première finale (en 2020). Mais on n’a pas eu de chance. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres. Mais ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard (sourires, ndlr). C’était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. C’était pareil quand il a quitté Santos et Barcelone. Mais vous avez vu comment il a été reçu à Santos pour son retour ? S’il revenait au Parc, il serait sans doute applaudi. Dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre. Mais au bout d’un certain temps, la passion s’estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c’est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu’on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club», a déclaré le père de la star brésilienne.

Critiqué pour son style de vie en dehors des terrains, Neymar Jr. a souvent été la cible d’accusations injustes selon son père, qui défend fermement son professionnalisme tout en saluant les progrès réalisés par le PSG durant leur collaboration : «il faut arrêter de croire que c’est le carnaval tous les soirs. Sur le terrain, il est professionnel. En dehors, c’est sa vie. Il sort quand ce sont les vacances ou quand il est off. Les blessures ne sont pas venues parce qu’il est sorti avec des filles. Vous croyez qu’il s’est fait les croisés parce qu’il a joué au poker ? J’étais heureux ! J’ai félicité Nasser (al-Khelaïfi), un ami. On a fait partie de ce projet. Nasser sait qu’on a escaladé la montagne ensemble. C’est là que vous voyez le temps que ça prend pour structurer un club et pour trouver la bonne formule. Ils ont construit un nouveau centre d’entraînement, investi dans de jeunes joueurs, un nouveau staff. Aujourd’hui, tous les joueurs veulent y signer. Avant, ils voulaient en partir pour aller dans un club plus grand». Malgré les hauts et les bas, Neymar Sr. garde une image positive de l’aventure parisienne, vue comme une étape clé dans la carrière de son fils. Aujourd’hui de retour à Santos, Neymar Jr. tourne une page sans renier ce qu’il a vécu au PSG, entre ambition, blessures et passion partagée.