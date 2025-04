OM : Ulisses Garcia revient sur sa mise à l’écart

Cette saison, Ulisses Garcia est revenu de très loin. Barré par la concurrence en début de saison, le défenseur suisse ne rentrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi pendant une longue partie de la saison. Finalement, à force de travail et d’exemplarité, le natif d’Almada est revenu dans le groupe et s’est finalement installé comme un élément régulier de la défense olympienne cette année.

La suite après cette publicité

Un retour au premier plan qui a flatté l’intéressé comme ce dernier l’a confié en conférence de presse ce samedi : «cela a été difficile avec le loft et des temps plus faibles cette saison, mais je suis quelqu’un de positif. Je me sens très bien, je suis content d’avoir du temps lors des deux derniers matchs. Ma position, ce n’est pas très différent de d’habitude, je ferme un peu plus l’axe. C’était facile de m’adapter.»

Profitez de 10€ offerts avec le code FM10 et 100€ de bonus pour une première inscription. Avec une victoire 2-0 de l’OM contre Brest, vous pourriez empocher jusqu’à 710€