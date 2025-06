Inter Miami - FC Porto : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est le début de la deuxième journée de la Coupe du monde des Clubs avec un duel dans le groupe A entre l’Inter Miami et le FC Porto. Les Américains s’organisent dans un 4-4-2 avec Óscar Ustari qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ian Fray, Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcon et Noah Allen en défense. Benja Cremaschi et Sergio Busquets se retrouvent dans le double pivot avec Tadeo Allende et Telasco Segovia sur les ailes. Lionel Messi accompagne Luis Suarez en attaque.

De leur côté, les Portugais s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Claudio Ramos dans les cages derrière Martim Fernandes, Zé Pedro et Ivan Marcano. L’entrejeu est assuré par Gabri Veiga et Alan Varela tandis que João Mario et Francisco Moura assurent les rôles de pistons. Devant, Samu Aghehowa, prend la pointe de l’attaque avec Fabio Vieira et Rodrigo Mora à ses côtés.

Les compositions :

Inter Miami : Ustari - Fray, Weigandt, Falcon, Allen - Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia - Messi, Suarez

FC Porto : Claudio Ramos - Fernandes, Zé Pedro, Marcano - João Mario, Varela, Veiga, Moura - Vieira, Mora - Aghehowa

