Coupe du Monde des Clubs : Lionel Messi a encore choqué la planète football

L’Inter Miami a réussi une très belle opération ce jeudi soir. Menés au score et un peu contre le cours du jeu par Porto (penalty de Samu, 8e) à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupe de cette Coupe du Monde des Clubs, les Floridiens ont réussi à renverser la situation en seconde période pour l’emporter 2-1. Il y a d’abord eu l’égalisation signée Segovia (47e), puis le coup franc de Lionel Messi (54e). Il n’en fallait pas plus pour mettre la lumière sur cette compétition.

D’autant que tous les suiveurs ont pensé à la même chose lorsqu’ils ont vu la faute à 20 mètres du but plein axe. C’est comme si le temps s’est arrêté quelques instants pour anticiper ce qu’il allait se passer. Messi a placé le ballon et choisi le côté ouvert. «On était proche de la surface. J’ai vu le gardien comment il était placé, j’ai essayé de viser le côté et c’est passé», a réagi l’Argentin au micro de DAZN. Le tir du gauche n’a laissé aucune chance au portier des Dragons, Claudio Ramos.

68e coup-franc marqué en carrière

Mieux encore, avec cette victoire l’Inter Miami se prend à rêver d’une qualification en 8e de finale. La franchise de MLS est désormais 2e de son groupe avec 4 points, ex-aecquo avec Palmeiras, contre qui il faudra jouer une sorte de petite finale lors du 3e match. «C’est un sentiment très grand. Il y a eu beaucoup d’efforts de la part de l’équipe. On a bien défendu mais on a bien attaqué aussi. Marquer le second but était important. Je suis content pour l’équipe car c’est une victoire importante pour nous.»

Il poursuit sur la force de son vestiaire. «On montre que nous sommes compétitifs face à une bonne équipe européenne. On a fait quelques cadeaux en première période mais c’est la première fois qu’on joue cette compétition, c’est spécial pour nous. Ça sera un match compliqué contre Palmeiras.» Grâce au 68e coup-franc direct inscrit par la Pulga (seul Juninho avec 77 a fait mieux ces 30 dernières années), il est désormais envisageable de voir un 8e de finale entre l’Inter Miami et le PSG. Tout le monde l’attend déjà.

