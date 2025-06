L’hommage de Lionel Messi à Cristiano Ronaldo

Cette première édition de la Coupe du Monde des Clubs grand format se dispute sans Cristiano Ronaldo. À l’inverse, Lionel Messi est bien de la partie. L’Argentin a d’ailleurs ouvert son compteur ce jeudi lors de la victoire de l’Inter Miami contre le FC Porto (2-1), marquant le second but de son équipe d’un sublime coup franc. Rival éternel de CR7, même de l’autre côté de l’Atlantique, la Pulga a eu l’occasion de s’exprimer sur la légende du Real Madrid à l’issue de la victoire contre les Dragons.

La suite après cette publicité

Interrogé à propos de sa relation avec le Lusitanien, Leo Messi s’est montré sobre, expliquant que leur rivalité n’a jamais franchi les limites du rectangle vert : « la compétition entre nous se déroulait sur le terrain et chacun de nous s’efforçait de donner le meilleur de lui-même pour son équipe, à chaque instant et à chaque endroit où il se trouvait. Mais bien sûr, tout cela reste, comme toujours, sur le terrain. Ensuite, nous redevenons deux personnes normales. Nous ne sommes pas amis, bien sûr, car nous ne passons pas de temps ensemble. Mais ce que nous partageons se fait toujours dans un cadre de grand respect. J’ai une immense admiration pour ce qu’il a accompli dans sa carrière, et pour ce qu’il continue à faire, car il joue encore au plus haut niveau. Il n’y a rien d’étrange à cela : c’est normal, et c’est ainsi que les choses devraient toujours être. »

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.