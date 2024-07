Accord entre l’OM et l’OGC Nice pour Jonathan Clauss

Cette fois, c’est la bonne. D’après les informations du journal Le Parisien publiées ce vendredi, l’OM a accepté la 3e proposition niçoise pour le transfert de Jonathan Clauss. Celle-ci est de 4 M€, plus 1 M€ de bonus. L’offre précédente de 3,5 M€ avait été jugée insuffisante par Pablo Longoria et ses collaborateurs. Il faut désormais que le joueur se mette d’accord avec les Aiglons sur les termes d’un contrat qui devrait être de deux ans, plus une année en option.

D’après nos informations, les différentes parties sont confiantes pour rapidement conclure le deal. Une fois tous les détails réglés, le latéral droit de 31 ans pourra passer sa visite médicale. Elle devrait intervenir dans les prochains jours à en croire le média francilien. À Nice, Clauss retrouvera un entraîneur qu’il connaît bien puisqu’il s’agit de Franck Haise, qui a pris la suite de Francesco Farioli cet été. Les deux hommes ont collaboré pendant deux saisons (2020 à 2022) au RC Lens où Clauss est devenu international français.

Deux années contrastées à Marseille

Le départ de l’Alsacien de l’OM ne faisait plus trop de doute depuis quelques semaines. Il y avait d’abord eu les fameuses déclarations de Medhi Benatia, affirmant que le comportement de Clauss posait parfois problème. Il lui était notamment reproché de se préserver avec son club en vue de participer à l’Euro avec l’équipe de France. Le piston a bel et bien été appelé par Didier Deschamps en Allemagne où il a fait partie des 7 joueurs à n’avoir disputé aucune minute.

Recruté pour 7,5 M€ à l’été 2022 par l’OM, l’ancien joueur de Bielefeld avait fait bonne impression lors de sa première saison sur la Canebière. La suite a été plus délicate également en raison de nombreuses rumeurs de départ. Précédemment, il y avait eu l’Atlético de Madrid puis plus tard Naples, dont le nom est revenu au début de l’été. Jonathan Clauss restera finalement en Ligue 1, à l’OGC Nice avec qui il disputera la Ligue Europa Conférence. De quoi rester dans les petits papiers des Bleus malgré ses 31 ans.