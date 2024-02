OM : Medhi Benatia sort la sulfateuse contre Jonathan Clauss

Conseiller sportif de l’OM depuis plusieurs mois maintenant, Medhi Benatia n’a pas encore eu la chance de connaître une équipe qui tourne bien depuis le début de son mandat. En grande difficulté en 2024, le club phocéen n’a remporté qu’un petit match lors de cette nouvelle année. Et après avoir été repris en milieu de semaine en Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk, les pensionnaires du Vélodrome affrontent Brest pour un choc qui s’annonce compliqué ce dimanche soir en Ligue 1. Outre ce contexte sportif tumultueux, Marseille connaît également plusieurs polémiques engendrées par le mercato hivernal. L’une des premières histoires à rebondissements a été le transfert de Renan Lodi vers Al-Hilal.

Recruté cet été en provenance de l’Atlético de Madrid, le défenseur gauche brésilien n’aura pas fait de vieux os sur la Canebière. En conférence de presse ce samedi, Gennaro Gattuso s’était exprimé et avait affirmé que Lodi avait quitté l’OM suite à sa volonté d’obtenir les avantages financiers de l’offre très juteuse du club saoudien. Interrogé par Samir Nasri au micro du CFC ce dimanche, Medhi Benatia a corroboré cette version des faits : «on en a parlé avec le président et il a dit : "Non, on a dit au coach qu’on n’allait pas vendre derrière donc on ne touche pas". Malheureusement, le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre. Il a attrapé le coach après le match de Thionville. Il lui a dit : "J’ai une offre qui est arrivée, apparemment vous ne voulez pas l’accepter, moi je vais gagner 4 fois mon salaire, il faut me laisser partir". Le coach est venu nous voir, le président et moi, le lendemain : 'Les gars, il vient me parler d’argent, je suis entraîneur et ça ne me plaît pas. Je l’ai fait jouer tous les matchs, c’est un titulaire, mais s’il a la tête ailleurs il faut le laisser partir".»

Mais après ses franches confidences sur un ce dossier, l’ancien défenseur marocain a été relancé sur un autre cas épineux : Jonathan Clauss. Poussé vers la sortie en toute fin de mercato par les dirigeants olympiens, Benatia a raconté les coulisses de cette décision. Le tout sans épargner le défenseur droit marseillais : «je suis arrivé au mois de novembre. On m’a mis en garde sur des joueurs au comportement parfois limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs. Je sais qu’il avait été reçu dans le bureau du coach pour qu’on lui explique ce qu’on attendait de lui en tant que cadre et qu’en tant qu’international français dans le comportement. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l’était pas.»

Mais alors que plusieurs sources faisaient état de menaces pour que l’international français (10 capes, 1 but) se décide à partir, Benatia a nié en bloc ces accusations et a tout déballé sur les raisons qui ont poussé l’OM à vouloir vendre le joueur de 31 ans : «on arrive contre Monaco, Jo demande le changement. C’est un cadre, on lui demande de ne pas lâcher car il nous manquait 10 ou 12 mecs. Quand on apprend auprès du staff médical que le joueur n’avait rien de spécial au moment de sortir, tout le staff n’est pas content. On se demande c’est quoi le problème, s’il veut partir. Le club me demande d’appeler son coach après ce match. Je lui laisse une note vocale et je lui dit s’il peut me rappeler pour qu’on puisse avancer rapidement de notre côté. Quand je fais le message, heureusement qu’il y avait du monde à côté de moi. Il n’y a pas eu de menaces. On est dans du football. Si le joueur a des envies d’ailleurs, c’était mieux que l’on écoute. Il n’y a pas eu d’offres, il est resté, il joue et on verra en fin de saison.» Interrogé sur le comportement du natif de Strasbourg depuis cet événement, le conseiller sportif marseillais a balbutié un timide «depuis cette affaire ? C’est un petit peu mieux.» Ambiance…