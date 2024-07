OM : la grande annonce de Pablo Longoria sur le mercato des gardiens

L’OM est déjà focalisé sur la prochaine saison. En faisant venir Roberto De Zerbi sur son banc, les dirigeants phocéens se sont donné le luxe de rêver. Avec un entraîneur de cette trempe, déjà déterminé à faire rayonner le club olympien sur la scène nationale et continentale, les Olympiens passent déjà dans une autre dimension. Pour aider le coach italien à mettre ses ambitions en place, les dirigeants marseillais devront travailler de concert avec lui sur le mercato. De ce fait, le chantier du gardien de but a été évoqué en interne.

Décrié depuis plusieurs mois maintenant, Pau Lopez ne semble plus en odeur de sainteté à Marseille. Selon plusieurs sources, le portier espagnol est ciblé par Côme, fraîchement promu en Serie A. En ce sens, Pablo Longoria, présent ce mardi en conférence de presse pour présenter Roberto De Zerbi, en a dit plus sur le mercato des portiers : «tous les changements sont pensés collectivement avec la direction sportive du club, l’avis de mon conseiller Benatia et l’opinion du coach. Après, on prend des décisions. Sur le gardien, c’est vrai qu’il y a des discussions en cours avec un club pour la sortie de Pau Lopez. Si on trouve un bon remplaçant en garant les intérêts du club, on prendra une décision.»