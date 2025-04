TFC : les regrets de Vincent Sierro après la défaite face à l’OM

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a relevé le défi avec brio en s’imposant face à Toulouse (3-2), une victoire cruciale qui permet au club phocéen de se remettre en selle. Le capitaine toulousain, visiblement déçu du résultat, Vincent Sierro est revenu au micro de DAZN sur le match. «On a eu de grosses occasions en première mi-temps. On devait marquer, on ne l’a pas fait. Leurs qualités individuelles font qu’ils ont marqué ce magnifique but avec Greenwood à partir de rien. On est frustré, oui, mais si on n’est pas réalistes à Marseille, on le paye», explique-t-il

Avant d’ajouter : «On veut bien terminer la saison, on a été joueurs ce soir, on devait amener un résultat. Il y avait de quoi faire. On a montré un bon état d’esprit, on n’a pas lâché.»