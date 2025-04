Liverpool : le cas Mohamed Salah devient très inquiétant …

Battu hier par Fulham (3-2), Liverpool vient de connaître sa deuxième défaite de la saison en Premier League. Rien de bien inquiétant pour les Reds puisqu’ils conservent onze points d’avance sur leur dauphin Arsenal à sept journées de la fin et que le 20e titre est en approche. Cependant le visage affiché par les Reds est plus perturbant. Moins flamboyante, la bande d’Arne Slot vient de connaître sa troisième défaite en 4 matches, soit un revers de moins que les Reds sur les 45 matches précédents. Une forme déclinante qui touche surtout Mohamed Salah la star des Reds.

Flamboyant tout au cours de la saison, le joueur de 32 ans avait porté son équipe en inscrivant 32 buts et en délivrant 22 offrandes en 45 matches. Cependant, que ce soit contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions (1-0/0-1) ou Newcastle (1-2) en finale de Carabao Cup, l’ailier droit n’a pas existé et cela s’est encore produit lors des deux derniers matches de Premier League contre Everton (1-0) et Fulham (2-3). Il n’a pas été décisif depuis le 8 mars dernier et une victoire 3-1 contre Southampton où il avait inscrit un doublé. Un vrai coup d’arrêt pour lui alors que son avenir est en train d’être décidé par les Reds.

Une prolongation qui plombe Mohamed Salah ?

Comme nous vous l’avons révélé, Mohamed Salah est en négociations très avancées avec Liverpool pour prolonger son bail qui arrive à expiration cet été de deux années supplémentaires. Face à cette situation compliquée pour l’Égyptien, son coach Arne Slot est immédiatement monté au créneau pour le soutenir : «peut-être qu’il devrait le prendre comme un compliment, car ses statistiques n’étaient pas normales. Ce qui est bien avec Mo, c’est qu’il sait quel genre de joueur, il est. Mo va refaire surface, je n’ai aucun doute là-dessus.», Mais les premières critiques arrivent autour de Mohamed Salah. Après le match, le consultant et ancien joueur Clinton Morrison a souligné la prestation décevante du joueur de Liverpool pour BBC Sport : «Calvin Bassey est partout sur Mo Salah et Salah ne peut pas le gérer. Il a été trop fort, s’est placé devant lui et a été inexistant. Il a eu quelques éclairs en deuxième mi-temps, mais Salah est loin d’atteindre son niveau.»

Incappable de se procurer la moindre occasion face aux Cottagers, Mohamed Salah y a livré l’une de ses pires prestations de la saison et son impact sur le secteur offensif des Reds a décliné depuis quelques semaines. Une situation qui coïncide avec les discussions autour de son contrat et qui peut s’entendre, surtout si on se penche sur le cas Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais est lui aussi décevant sur les derniers matches et s’est fait des frayeurs mercredi contre Everton (1-0) avant de couler ce dimanche face à Fulham (défaite 3-2). Mystifié par Rodrigo Muniz sur le troisième but, il a totalement manqué son sujet.

Les deux stars en fin de contrat sont en difficulté en même temps - Trent Alexander-Arnold étant blessé - et la gestion des fins de contrats de Liverpool semble peser sur l’équipe. Arne Slot a tenu à tempérer la situation : «est-ce une distraction ? Non, car je suis entièrement concentré sur les individus et l’équipe. Ils font partie de l’équipe et j’essaie de travailler avec eux du mieux possible pour en tirer le meilleur parti. Ce n’est absolument pas une distraction pour moi.» Pour autant, cette méforme de Mohamed Salah est inquiétante, non pas pour la fin de saison, mais surtout sur l’avenir puisque Liverpool est en train de parier pour deux nouvelles saisons avec lui. Le retour du vrai Mohamed Salah est vivement attendu du côté d’Anfield …