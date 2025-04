L’OM apporte son soutien à Luiz Gustavo

Samedi soir, le São Paulo FC a donné des nouvelles peu rassurantes sur l’état de santé de Luiz Gustavo, l’ancien milieu de l’OM. «Après s’être plaint de douleurs dans la région thoracique, le milieu de terrain Luiz Gustavo a été évalué par le service médical du club et a immédiatement été envoyé à l’hôpital Albert Einstein, où il a subi des examens d’imagerie qui ont confirmé l’existence d’une thromboembolie pulmonaire. L’athlète est hospitalisé pour observation et traitement, et le restera pendant les prochains jours, jusqu’à de nouvelles évaluations. Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre numéro 16.»

Une information inquiétante qui n’a pas manqué de faire réagir le club olympien. Ce lundi, sur son compte officiel X, l’actuel 2e de Ligue 1 a ainsi apporté son soutien au joueur de 37 ans. «L’Olympique de Marseille tient à apporter tout son soutien et souhaite un prompt rétablissement à son ancien joueur Luiz Gustavo. Nous sommes de tout cœur avec toi, guerreiro», peut-on lire.