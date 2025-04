Luiz Gustavo hospitalisé en urgence

Le club brésilien de São Paulo a annoncé que Luiz Gustavo avait été hospitalisé ce samedi. Après son match disputé face à Talleres en Copa Libertadores jeudi (1-0), l’ancien Marseillais se serait plaint de douleurs dans la région thoracique. Il a immédiatement pu réaliser des examens qui lui ont détecté une embolie pulmonaire, qui nécessitera une surveillance étroite. Il sera laissé au repos pendant les prochains jours et manquera la rencontre de son équipe face à l’Atletico Mineiro, ce soir (21h00).

«Après s’être plaint de douleurs dans la région thoracique, le milieu de terrain Luiz Gustavo a été évalué par le service médical du club et a immédiatement été envoyé à l’hôpital Albert Einstein, où il a subi des examens d’imagerie qui ont confirmé l’existence d’une thromboembolie pulmonaire. L’athlète est hospitalisé pour observation et traitement, et le restera pendant les prochains jours, jusqu’à de nouvelles évaluations. Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre numéro 16», indique le communiqué de São Paulo.