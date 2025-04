OM - Toulouse : Roberto De Zerbi règle ses comptes après la victoire

L’Olympique de Marseille accueillait le Toulouse FC au Vélodrome en clôture de la 28ème journée de Ligue 1. Une rencontre décisive pour retrouver la 2ème place après les faux pas de Nice et de Monaco, mais aussi pour éteindre le feu provoqué après la méforme marseillaise et les révélations choc du vestiaire de l’OM et de Roberto De Zerbi : «j n’accepte pas qu’on fasse les choses en deçà de nos limites. Avec les bonnes manières ou les plus extrêmes, j’essaie d’amener l’OM à l’objectif. Je pense être une bonne personne, même si aujourd’hui certains d’entre vous me font passer pour un criminel, et ce n’est pas juste. Le club m’a dit que j’ai parfois été trop gentil. Parfois, je leur donnais un jour de repos en plus. Lire ce genre de choses m’a énervé. Dire que des joueurs sont contre moi, c’est faux. C’est sûr que sur 22 joueurs, tout le monde ne peut pas m’apprécier. Ce qui est sorti sur Lirola… Je le connaissais avant vous. Je sais que parfois, il faut le provoquer pour qu’il donne le meilleur de lui-même. S’il fallait le refaire, je le referais. Je ferai toujours les choses pour le bien de mon club», avait-il déclaré. Et c’est chose faite avec cette victoire (3-2) contre les Violets.

En conférence de presse, Roberto De Zerbi avait déjà sorti la sulfateuse après les critiques et les révélations du journal L’Equipe : « j’ai très mal vécu cette semaine comme tout le monde. Je vais parler clairement de ce qui a été écrit. Je suis la personne qui apprécie le plus ses joueurs et qui leur veut le plus de bien. J’ai la responsabilité de tirer le meilleur d’eux. On a fait de belles choses cette année. À Paris, après le match, j’ai dit que j’étais fier de mes joueurs. À Lens, j’ai dit qu’on avait fait un gros match. À Nice, j’ai serré dans mes bras tous les joueurs, y compris Brassier. Après, quand on a perdu certains matchs sans donner le maximum, je m’énerve et je prends des décisions, mais toujours pour le bien du club, toujours en étant éduqué. Les choses qui se sont passées cette semaine sont normales, ça arrive dans tous les clubs. À Marseille, ça sort, ailleurs non. Dimanche, Pablo était là pendant la réunion et m’a toujours soutenu comme Medhi (Benatia). Les joueurs eux-mêmes, Rabiot, Hojbjerg, Greenwood, Bennacer, qui n’aiment pas beaucoup parler, sont venus me parler et m’ont montré qu’ils étaient liés ».

Un De Zerbi totalement soulagé

Après la rencontre remportée, Roberto De Zerbi a tenu à remercier les supporters marseillais présents au Vélodrome pour soutenir l’équipe dans ce match capital, à une semaine de se déplacer à Monaco pour une affiche qui sentira bon la poudre : «la première chose que je voudrais dire est merci à tout le stade. C’était une semaine pesante pour nous et c’était bien de voir le stade applaudir. Quand on gagne, on est tous ensemble. Quand on perd, il n’y a personne. Aujourd’hui, j’ai aimé que ce grand stade ait applaudi et salué les joueurs ce soir», a-t-il détaillé. Il est vrai que les trois points empochés ce soir n’ont rien de classique. Entre domination totale, individualités retrouvées et deuxième place campée, les Phocéens ont fait plus que le minimum ce soir. Offensivement, tout va toujours dans le meilleur des mondes. L’OM a d’ailleurs inscrit 57 buts après 28 matchs de Ligue 1 cette saison. Ils ont égalé leur record dans l’élite à ce stade de la compétition au 21ème siècle, soit 57 lors de l’exercice 2017/18.

Dans l’oeil du cyclone, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa joie de voir son équipe réagir de cette manière ce dimanche contre Toulouse, notamment Mason Greenwood qui a largement été critiqué ces dernières semaines pour une grosse baisse de forme. Auteur d’un but flamboyant, il a guidé son équipe : «ce soir, je suis soulagé, car l’équipe donne tout. On a eu des défaites, j’ai fait des erreurs moi aussi. On se dit tout. C’est une équipe forte, notre obligation, c’est de tout donner, comme ce soir. Greenwood, c’est moi qui l’ai fait venir en premier, il devient de plus en plus important sur le terrain, l’un des joueurs les plus importants sur le terrain. Je veux l’aider à devenir un joueur encore plus important. Il faut du temps. Il faut travailler, et le montrer dans ce stade mais il l’a montré ce soir». L’heure est désormais arrivée d’utiliser cette victoire pour enchaîner à Monaco samedi prochain.