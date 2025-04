La mise au point de Pablo Longoria sur les jours agités de l’OM

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire et s’est sorti d’un beau pétrin. Après trois défaites de rang, le club phocéen s’est mis tout seul dans de sales draps, avant de provoquer une mini crise en interne. À l’issue du revers concédé à Reims (1-3), Roberto De Zerbi n’a en effet pas été tendre avec son vestiaire. Avec ses mots à lui, l’Italien a sévèrement secoué ses troupes avec l’objectif d’obtenir une réaction face au TFC. Hier soir, RDZ a eu ce qu’il voulait. L’OM s’est imposé 3-2, certains comme Mason Greenwood se sont enfin réveillé et Marseille a retrouvé la deuxième place du classement.

La suite après cette publicité

Le sursaut marseillais va-t-il durer ? Le choc face à Monaco le week-end prochain nous apportera une réponse. En attendant, De Zerbi ne cachait pas son soulagement après la rencontre. «Ce soir (hier), je suis soulagé, car l’équipe donne tout. On a eu des défaites, j’ai fait des erreurs moi aussi. On se dit tout. C’est une équipe forte, notre obligation, c’est de tout donner, comme ce soir.» Depuis, Pablo Longoria est lui aussi sorti du silence.

La suite après cette publicité

«Ça me dérange toujours que vous sachiez les choses du vestiaire.»

Muet comme une carpe toute la semaine dernière, alors que le vestiaire phocéen traversait une tempête médiatique, l’Espagnol a profité d’une apparition publique à l’occasion d’un événement pour le programme 13e Homme pour livrer son sentiment. « Pendant cette semaine, on s’attendait à avoir une réaction au match contre Reims, ce n’était pas acceptable à tous les niveaux du club, pour les joueurs, pour l’entraîneur, pour tous les dirigeants et l’institution. Naturellement, on n’était pas contents du match contre Reims. On attendait une réaction », a-t-il déclaré à RMC Sport et Ici Provence.

Rassuré par la prestation des partenaires d’Adrien Rabiot, Longoria a tout de même tenu à faire un message bien précis. Le président de l’OM n’a visiblement pas apprécié les fuites internes ayant accouché des révélations sur le coup de gueule de De Zerbi envers certains de ses joueurs, car elles laissent penser que le vestiaire marseillais est fracturé. Ce qui ne serait pas le cas selon Longoria. « Ça me dérange toujours que vous sachiez les choses du vestiaire. Parfois, tu dois trouver la réaction de tout le monde. Ce qui était important cette semaine, c’est qu’on s’est fixé un objectif. Il n’y a pas de désunion, c’est tout le contraire. Tout le monde va dans la même direction avec des objectifs très clairs. » C’est dit !