Le PSG croule déjà sous les appels pour un joueur indésirable

Tout se passe pour le mieux du côté de Paris cette saison. Ce week-end, les troupes de Luis Enrique ont officiellement été sacrées championnes de France, ponctuant un exercice 2024/2025 de Ligue 1 presque parfait. Ce PSG est aussi, pour la première fois depuis longtemps, pris au sérieux par nos voisins européens, qui considèrent l’écurie parisienne comme un sérieux candidat au titre en Ligue des Champions.

En attendant de connaître l’issue de cette double confrontation face à Aston Villa en quarts de finale de Ligue des Champions, les dirigeants parisiens travaillent déjà sur le prochain mercato. Il y a plusieurs dossiers compliqués à gérer, comme Randal Kolo Muani, qui devrait revenir cet été après un prêt à la Juventus qui avait pourtant bien commencé. Puis, il y a le cas Marco Asensio, justement prêté chez le futur adversaire européen de Paris.

Une grosse vente à venir

Le milieu offensif espagnol de 29 ans s’est complètement relancé à Aston Villa, avec qui il a par exemple déjà marqué plus de buts (8 au total TCC) que sur l’ensemble de ses matchs à Paris, étant décisif lors des huitièmes de Ligue des Champions contre Bruges ou dans des gros matchs de championnat comme ce duel face à Chelsea fin février pendant lequel il avait mis un doublé. Dans Le Parisien, on apprend d’abord qu’il n’a aucune intention de revenir à Paris pour sa dernière année de contrat, lui dont le bail au PSG expire en juin 2026.

Le média indique qu’Aston Villa, de son côté, s’est déjà positionné pour le conserver définitivement. Les négociations n’ont pas encore débuté, notamment parce que le club de la capitale sait que d’autres clubs intéressés devraient aussi se manifester rapidement, et ainsi lancer, en quelque sorte, une mise aux enchères qui pourrait rapporter gros aux Parisiens. De son côté, L’Equipe indique justement que des clubs ont déjà appelé le PSG pour prendre des renseignements. Pour rappel, Asensio avait été recruté gratuitement à l’été 2023, et le PSG risque donc de faire un joli coup sur le plan financier. De son côté, le joueur aura le choix entre plusieurs clubs intéressants, et l’idée de rester à Birmingham où il est très à l’aise pourrait aussi le séduire…