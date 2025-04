MHSC : Modibo Sagnan plaît à Leeds

Actuellement troisième de Championship et plus que jamais en course pour la montée en Premier League, Leeds United prépare déjà la suite. Dans cette optique et selon nos dernières informations, la formation anglaise s’intéresse de près à un certain Modibo Sagnan, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Montpellier Hérault SC, lanterne rouge de Ligue 1 et qui vient de remercier Jean-Louis Gasset.

Auteur de 2 buts en 25 rencontres toutes compétitions confondues, le défenseur central de 25 ans vit, certes, une saison chaotique sur le plan collectif, mais ne laisse pour autant pas indifférent. Puissant, autoritaire dans le duel et polyvalent - capacité à évoluer dans le couloir gauche de la défense - le natif de Saint-Denis pourrait donc rapidement voguer vers de nouveaux horizons et plus particulièrement de l’autre côté de la Manche. À suivre…