Man City : Jack Grealish s’est fait gifler par un supporter !

Dimanche, Manchester United et Manchester City s’affrontaient dans un derby très attendu qui n’aura pas tenu ses promesses et s’est finalement soldé sur un triste match nul, sans but (0-0). En revanche, la soirée a été plus animée après la rencontre et notamment pour Jack Grealish (29 ans), qui a disputé 15 minutes de jeu en entrant à la 75e minute.

En effet, selon le Daily Mail, l’international anglais aurait été giflé au visage par un supporter adverse lors du derby de Manchester. Le milieu de terrain de City a été interpellé par un individu de la tribune de Stretford End, à Old Trafford et a ensuite été agressé par une gifle, déclenchant une enquête policière. L’homme, âgé de 20 ans, a été arrêté et inculpé par la police locale. Un porte-parole de la police du Grand Manchester a confirmé l’arrestation et a assuré que le suspect comparaîtra en juillet prochain.