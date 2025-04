Premier League : le derby de Manchester accouche d’un triste 0-0

Suite de la Premier League ce dimanche après-midi avec le derby de Manchester entre United et City pour le compte de la 31e journée. Au niveau comptable, il y avait évidemment des enjeux pour les deux équipes. Alors bien sûr, pas question de la course au titre ni pour les Red Devils ni pour les Cityzens mais la course à la C1 pour la formation de Pep Guardiola. Pour celle de Ruben Amorim, l’idée était d’au moins sauver l’honneur et terminer la saison dans la première partie de tableau. Au niveau des deux équipes, Guardiola remplaçait Haaland, blessé, par Marmoush et Foden devant. Kevin De Bruyne, qui a officialisé son départ en fin de saison dans la semaine, était également titulaire.

La suite après cette publicité

Du côté de Ruben Amorim, Garnacho et Bruno Fernandes accompagnaient Hojlund sur le front de l’attaque alors que Yoro débutait au coeur de la défense centrale. Et si le match démarrait fort avec une folle percée de Garnacho après 30 secondes de jeu, la suite a été bien moins palpitante. Après 45 minutes sans aucune occasion, les deux équipes rentraient au vestiaire avec un 0-0 plus que logique. La possession des Cityzens était stérile, sans rythme, alors que United multipliait les erreurs techniques. Bref, deux équipes qui manquaient de confiance.

Un triste 0-0

Au retour des vestiaires, on espérait un peu plus de rythme dans ce qui doit être un choc du championnat anglais. Et cela débutait mieux avec d’abord ce très bon retour de Noussair Mazraoui dans sa surface pour empêcher la frappe de Phil Foden. Puis… plus rien pendant très longtemps. Peu après l’heure de jeu, Marmoush obligeait, par deux fois, Onana à se détendre. Ses sublimes frappes sèches étaient trop sur le gardien. United répondait par l’intermédiaire de Joshua Zirkzee qui poussait Ederson à se détendre.

La suite après cette publicité

Voilà pour les seules choses à se mettre sous la dent dans ce match. En fin de rencontre, dans un faux rythme, aucune des deux équipes ne parvenait à faire la différence. United, à domicile, tentait bien de pousser, mais sans succès. On ressentait surtout la peur de perdre dans les derniers instants. Avec ce triste 0-0 qui illustre la faiblesse des deux équipes cette saison, le classement de Premier League n’est pas du tout chamboulé. Loin de là.