OM - Toulouse : la sortie forte d’Adrien Rabiot sur Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire serrée (3-2) contre Toulouse au Vélodrome ce dimanche soir, lors de la 28ᵉ journée de Ligue 1. Le match a débuté avec un but contre son camp de Gabriel Suazo, donnant l’avantage à l’OM. Toulouse a rapidement égalisé grâce à une tête de Frank Magri sur un centre précis de Suazo. En seconde période, Mason Greenwood a redonné l’avantage aux Marseillais avec un tir puissant de loin, suivi d’une superbe volée d’Adrien Rabiot, endossant le costume d’imitation du célèbre but de Zidane à Glasgow. Vincent Sierro a réduit l’écart pour Toulouse, mais malgré une pression en fin de match, l’OM a tenu bon, sécurisant trois points cruciaux pour reprendre la deuxième place du championnat. Auteur d’une prestation flamboyante, Rabiot a su montrer l’exemple après une semaine très mouvementée.

La suite après cette publicité

Il n’avait pas mâché ses mots après le revers contre Reims : «sur le plan comptable, cela fait mal, mais c’est surtout l’état d’esprit qu’on affiche. On a des objectifs, on en parle chaque week-end. Mais ce n’est pas suffisant. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. C’est compliqué et je ne sais pas quoi dire. C’est un tout. Dans les duels, aucune présence. Pas de contre-pressing. On n’a pas réussi à les bloquer (sur coups de pied arrêtés). On défend à trois mètres de l’adversaire sur le premier but, ce n’est juste pas possible. Il faut se remettre en question quand on affiche ce qu’on veut faire. Moi, je suis venu à l’OM pour aller en Ligue des Champions, il faut montrer un autre visage. Il reste sept matches, s’il y en a qui n’ont pas cette ambition, qu’ils le disent tout de suite et laisser d’autres jouer».

La suite après cette publicité

Rabiot ne veut pas crier victoire trop tôt !

Titulaire pour ce match très important pour l’OM, Adrien Rabiot a plus que jamais répondu présent avec un but inscrit face au Téfécé - le dernier qui plus est qui a offert un matelas de sécurité aux Phocéens : «savoir qu’on n’a plus vraiment le choix de gagner, d’afficher cet état d’esprit… On n’avait pas fait une mauvaise première mi-temps, on a pris un but pour un manque d’agressivité au départ de l’action. En seconde mi-temps, on a mis plus d’ingrédients, plus d’agressivité, on a été mieux dans les duels, dans la gestion du ballon. Des buts sur des individualités qui comptent aussi. On a été meilleurs ce soir. L’état d’esprit est à souligner après ce qu’on a montré sur les dernières rencontres», a-t-il déclaré. Avec 65 ballons touchés et 85% de passes réussies, Rabiot a été au four et au moulin pour guider ses coéquipiers.

Mais au-delà de la rencontre, l’ancien milieu de la Juventus voulait envoyer un message aux critiques infondées sorties dans la presse au début de la semaine, notamment au sujet de la gestion de Roberto De Zerbi : «j’ai lu beaucoup de choses dans la presse, on a fait une bonne semaine, le coach était énervé, il a essayé de nous remobiliser. C’est son rôle. Personne a quitté le navire. On s’est entraîné avec plus d’enthousiasme. On l’a vu ce soir. On a donné la bonne réponse. Maintenant ça ne suffit pas sur un match, il faut continuer comme ça jusqu’à la fin. Le classement est très serré, il faudra continuer comme ça», a conclu l’entraîneur italien. L’OM va pouvoir vivre une semaine plus calme pour mieux préparer l’affiche très décisive contre l’AS Monaco samedi prochain. Les Phocéens retrouvent de belles couleurs. De quoi rassurer les supporters, les observateurs, les joueurs et la direction. Tout Marseille peut souffler un ouf de soulagement.