LdC : les jolis mots de Mikel Arteta sur Carlo Ancelotti

Demain soir, Mikel Arteta et Arsenal vont se mesurer au Real Madrid de Carlo Ancelotti. Un match qui promet sur le papier et qui offrira une opposition de style entre les deux techniciens. En conférence de presse, le coach des Gunners a dit tout le bien qu’il pense du Mister.

« Carlo est une source d’inspiration. C’est l’entraîneur qui a la plus belle histoire. Il fait son travail et gagne… dans différents pays. Il inspire par son calme, son humanité, et dans un environnement si paisible. Il suffit d’écouter ce que disent les joueurs qui l’ont côtoyé.» Ancelotti appréciera ces jolis mots…