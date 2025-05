OL : encore une énorme galère pour John Textor et Eagle Football !

Les temps sont durs pour l’Olympique Lyonnais. Mais surtout pour John Textor. D’abord, parce que la formation rhodanienne risque clairement de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour les finances du club, déjà rétrogradé administrativement par la DNCG. Pour éviter de se retrouver en Ligue 2, l’OL devra présenter des garanties financières lors de son prochain passage devant le gendarme financier du football français. Et sans les sous de la plus prestigieuse des compétitions européennes, ça s’annonce très compliqué…

En plus de la problématique des droits TV et des chèques dont vont devoir se passer les clubs de Ligue 1, Eagle Football Group a enregistré des pertes de 117 millions d’euros sur l’année 2024, et Textor a des dettes avec plusieurs créanciers. Une situation terrible, alors que certaines sommes qui avaient été promises peinent à arriver, comme la vente des parts de Crystal Palace.

L’administration anglaise sévit

Et justement, Textor et son groupe viennent d’apprendre une très mauvaise nouvelle. Un avis de radiation à l’encontre d’Eagle Football Holdings va être publié en Angleterre, comme l’a dévoilé un internaute et relayé par RMC Sport. La société n’a pas rendu publics ses comptes, ce qu’elle devait faire avant juin 2024, soit 10 mois de retard. John Textor a 3 mois pour s’opposer à cette radiation et se mettre en règle en soumettant les documents réclamés.

S’il ne le fait pas, Eagle Football Holdings disparaîtra en Angleterre et l’administration britannique prendra contrôle de ses actifs. De Crystal Palace donc. Un possible scénario catastrophe pour le businessman nord-américan qui aura forcément des conséquences sur l’Olympique Lyonnais, puisque tous les clubs de la galaxie Eagle sont indirectement connectés et dépendants des résultats financiers des uns et des autres. Affaire à suivre…