Toulouse FC : le fonds émirien avance ses pions pour un rachat

Malgré les démentis du président Damien Comolli, l’intérêt du fonds émirien World Gate Investment (WGI) pour le rachat du Toulouse FC est bien réel et le dossier a progressé ces derniers jours. Selon L’Équipe, des contacts directs ont été établis, une visite est même prévue début juillet, et les échanges se sont intensifiés en coulisses alors que l’équipe cherche à sortir d’une mauvaise passe sportive. Le fonds, qui s’est appuyé sur la banque Moelis & Co a récemment envoyé une délégation à Paris, et veut s’appuyer sur un club-pivot pour bâtir un projet à long terme dans le football européen.

WGI, fondé en 2014 et basé à Dubaï, souhaite devenir actionnaire majoritaire du TFC, dont RedBird Capital Partners détient actuellement 85 % des parts. Son ambition : s’inspirer des modèles de multipropriété tout en investissant massivement. Si les dirigeants du club restent discrets et assurent qu’aucun bouleversement n’est prévu à court terme, plusieurs salariés s’interrogent, en interne, sur les conséquences d’un éventuel changement de main. Après l’échec du rachat du Standard de Liège, WGI a désormais fait de Toulouse sa priorité.