Le TFC pourrait être racheté par un fonds d’investissement de Dubaï !

La fin de saison devrait être plutôt calme pour Toulouse. Malgré cette mauvaise série de quatre défaites sur les quatre dernières journées de Ligue 1, la dernière hier à la maison contre Lille (2-1), les Violets sont sept points au-dessus de la seizième position au classement et ne devraient donc pas trop trembler pour assurer le maintien. Autant dire qu’en coulisses, on travaille déjà sûrement sur la construction de l’effectif pour la saison prochaine…

Mais voici que cette période estivale habituellement marquée par les rumeurs mercato et le retour des joueurs au travail pourrait prendre un autre tournant cette année. Effectivement, le quotidien L’Equipe vient de dévoiler une petite bombe concernant le TFC, qui pourrait prochainement être racheté par un fonds d’investissement émirien. WGI - World Gate Investment - s’est ainsi positionné pour le rachat du club, actuellement dans les mains de la boîte nord-américaine RedBird Capital Partners, et ce depuis l’été 2020.

Intérêt confirmé

« On s’est renseignés. On est en discussion avec RedBird. Les conditions semblent intéressantes pour nous. C’est dans nos cordes », a indiqué une source qui fait office d’intermédiaire dans ce dossier au quotidien sportif. « Pour l’instant, on discute mais rien n’est signé. Il pourrait y avoir du nouveau dans les semaines à venir », indique également un dirigeant de WGI au média.

Reste désormais à savoir autour de quelles sommes pourrait se régler une telle transaction. Le TFC fait partie des rares clubs de Ligue 1 à être dans le vert financièrement - 7 millions d’euros de bénéfices la saison dernière selon la DNCG - ce qui fait logiquement grimper son potentiel prix, alors que des investisseurs américains avaient déjà tenté le coup sans succès en janvier 2024. Reste aussi à voir quelles seront les intentions de WGI, dont le secteur d’activité est assez éloigné du monde du sport indique le journal, malgré une tentative récente de rachat du Standard de Liège en Belgique. Affaire à suivre…