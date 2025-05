Le Real Madrid a fixé trois objectifs pour le Mondial des clubs, Mo Salah met un coup de pression aux supporters de Liverpool

Le Real Madrid veut trois renforts en défense

En une, AS parle d’une « nouvelle défense pour le Mondial ». Le Real Madrid se présentera à la Coupe du Monde des Clubs avec un tout nouveau trio défensif : Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Álvaro Carreras. Face aux absences de Carvajal, Militão ou Mendy, le club accélère son recrutement pour offrir à Xabi Alonso une base solide. L’accord avec Huijsen est finalisé : il a déjà passé sa visite médicale et s’engagera pour 58 M€. Le dossier Huijsen a été traité en express : visite médicale validée, contrat de 5 ans, et un choix sportif assumé, malgré des offres plus lucratives venues d’Angleterre. Celui avec Trent Alexander-Arnold est très avancé, même si Liverpool freine le dossier, en raison de tensions autour du possible départ de Konaté, également ciblé par Madrid. Enfin, Carreras est en passe de signer et devrait lui aussi être titularisé dès le début du tournoi.

La suite après cette publicité

Mohamed Salah met les choses au clair

Dans le Daily Star, on peut lire que Mohamed Salah monte au créneau pour défendre Trent Alexander-Arnold, hué par une partie d’Anfield après l’annonce de son départ. L’Egyptien défend Alexander-Arnold et recadre les fans de Liverpool. « Il ne méritait pas ça », déplore l’Égyptien, appelant à lui offrir des adieux dignes. Il comprend son envie de relever un nouveau défi et admet que lui-même n’était « qu’à 10 % de rester au club l’été dernier ». Salah est devenu le premier joueur d’Anfield à critiquer publiquement ses propres supporters pour la façon dont ils ont réagi à Alexander-Arnold annonçant son départ du club.

Rupture totale entre Leroy Sané et le Bayern Munich

C’est possiblement le dernier match de Leroy Sané avec le Bayern Munich aujourd’hui. Selon Bild, l’ailier allemand a refusé l’offre de prolongation du club, malgré un ultimatum fixé pour ce week-end. Après avoir changé d’agent pour rejoindre Pini Zahavi, un nom bien connu sur la scène des transferts, Sané a mis en pause les discussions. Le Bayern lui aurait posé un ultimatum : signer ou partir, avec une échéance fixée à ce week-end. Mais les discussions n’ont pas avancé, et les signaux envoyés par le joueur ne vont pas dans le sens d’une prolongation. Dernier épisode en date : un déplacement à Monaco pour un dîner de charité, effectué sans l’accord du club. Une entorse au règlement qui a fait grincer des dents en interne. Malgré ce contexte tendu, Vincent Kompany se montre confiant dans sa capacité à maintenir l’unité du groupe. Mais en coulisses, la séparation semble inévitable.