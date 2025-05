L1 : le verdict de la commission de discipline

Comme tous les mercredis, la commission de discipline a statué sur les sanctions reçues lors du dernier week-end de Ligue 1, et a validé ou non les suspensions attendues pour les prochaines journées. Ainsi, Thomas Meunier (Lille), Andrey Santos (Strasbourg), Cristian Casseres (Toulouse) et Nathan Zeze (Nantes) seront tous suspendus pour une rencontre suite à une accumulation de cartons jaunes.

En Ligue 2, le Palois Pathé Mboup a également accumulé trop d’avertissements, et ratera la première rencontre de Ligue 2 la saison prochaine, s’il évolue toujours dans ce championnat. En dehors de ces cinq joueurs, personne n’a été alpagué par l’organisme chargé de surveiller le football français.