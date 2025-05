Uruguay : la suspension de 5 matches confirmée pour Darwin Nuñez

Il y a bientôt un an, la Colombie éliminait l’Uruguay en demi-finale de Copa América au terme d’un match âpre conclu sur la plus petite des marges (1-0). Au terme de la rencontre, l’attaquant uruguayen Darwin Nuñez avait été invectivé par des supporters en tribune, ce qui avait entraîné une bagarre en tribune qui avait dégénéré. L’attaquant de Liverpool a purgé les deux premiers matches de sa suspension internationale, contre le Paraguay et le Venezuela, avant que la Fédération uruguayenne de football ne fasse appel de cette interdiction devant le Tribunal arbitral du sport.

Cependant, le TAS a rejeté l’appel après un examen de l’incident, estimant que le cas de légitime défense de Nuñez ne résiste pas à un examen approfondi. Une déclaration du tribunal indique que «dans ce cas, le principe de légitime défense ne s’applique pas. La conduite des joueurs a constitué une action volontaire, violente et injustifiée qui était en violation du code disciplinaire de la Conmebol.» Il finira donc de purger la suspension de cinq matchs ferme lors de la prochaine trêve internationale.