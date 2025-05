Sir Alex Ferguson finirait en prison actuellement selon Patrice Evra

Ancien joueur de Manchester United entre 2006 et 2014, le latéral gauche français Patrice Evra (43 ans) a connu des années fastes dans sa carrière sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Connu pour sa culture de la gagne, mais aussi son gros caractère, le coach écossais a marqué Patrice Evra sur son état d’esprit comme l’a confié ce dernier au podcast SDS : «si Ferguson était entraîneur actuellement, il finirait probablement en prison. Vous savez combien de joueurs j’ai vu pleurer parce qu’il leur avait gueulé dessus ou lancé une chaussure en leur direction… Il était méchant.»

Il a notamment évoqué un match amical en Arabie saoudite où Sir Alex Ferguson a cartonné Danny Welbeck : «Rooney lui donne le ballon, mais il manque le penalty. On a perdu le match, mais c’était un amical, genre une rencontre de 45 minutes. Quand on est rentrés aux vestiaires, Ferguson a crié ''Welbeck !'' Danny et moi, on était aux toilettes, il était en train de faire pipi, mais Ferguson hurlait. "Pour qui tu te prends, ptain ? ! Tu arrives à peine en équipe première et tu te permets de tirer les penalties ?" J’étais en mode ''Coach, ce n’était qu’un amical’' et il m’a répondu : ''Fck the friendly game !''»