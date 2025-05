Manchester United : une nouvelle piste au poste d’avant-centre

Manchester United serait en bonne position pour recruter Liam Delap lors du mercato estival, selon Sky Sports. L’attaquant d’Ipswich, âgé de 22 ans, serait séduit par l’idée de rejoindre Old Trafford, même si la décision finale pourrait dépendre de l’issue de la finale de la Ligue Europa face à Tottenham, qui pourrait offrir aux Red Devils un ticket pour la Ligue des Champions.

Newcastle et Chelsea suivent également de près le dossier Delap, qui dispose d’une clause libératoire fixée à un peu plus de 35 millions d’euros. Reste désormais à voir si l’écurie coachée par Ruben Amorim sera capable de s’offrir l’Anglais, alors que le nom de Matheus Cunha revient régulièrement du côté de United, et que son prix pourrait être de 76 millions d’euros.