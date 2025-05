La nouvelle pépite que Strasbourg est en passe d’arracher à la Premier League

Si vous voulez la définition d’une défense solide, allez jeter un œil au classement de Championship et au nombre de buts concédés par Burnley, qui a achevé la saison à la 2e place, à égalité de point avec Leeds. 16 buts en 46 matches, presque 2 fois moins que Leeds (30 buts encaissés). Une statistique impressionnante, qui met forcément la défense sous le feu des projecteurs. Cocorico, on y trouve le Français Maxime Estève, mais c’est son compère de la charnière, CJ Egan-Riley, qui créé la sensation outre-Manche.

Agé de 22 ans, international Espoir anglais, et nommé parmi les trois révélations de la saison en Championship, Egan-Riley était sûr d’évoluer en Premier League la saison prochaine. Déjà parce que Burnley a été promu dans l’élite. Ensuite parce que plusieurs formations lui font les yeux doux, comme le rapporte TBR Football, comme West Ham, Brighton et Brentford. Enfin parce qu’il est suivi de près par les émissaires de Chelsea.

Strasbourg a l’avantage

Ces derniers ont justement incité leurs propriétaires, BlueCo, à bouger sur ce dossier. Des pourparlers ont donc été entamés. Mais pas pour Chelsea, pour Strasbourg. Le club alsacien profite à plein de la multipropriété, et se voit désormais annoncé comme le point de chute de CJ Egan-Riley. L’Equipe a confirmé ce matin les discussions en cours, et c’est bien Strasbourg qui mène la danse, avec une proposition séduisante, avec un contrat de 5 ans et une forte prime à la signature. Car Egan-Riley arrive en fin de contrat à Burnley, qui a échoué dans sa quête de prolongation.

Surtout, Strasbourg promet un temps de jeu conséquent au jeune Anglais, qui a bien vu que les pépites de Chelsea, à l’image d’Andrey Santos, parvenaient à s’acclimater et à se développer du côté de la Meinau. Pour l’effectif de Liam Rosenior, l’arrivée de ce joueur promis à un grand avenir par les médias anglais serait un formidable coup, d’autant que le secteur défensif devrait perdre quelques éléments au cours du mercato estival qui approche.