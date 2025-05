David Beckham rachète un club anglais et renvoie 17 joueurs !

EFL League Two

EFL League Two

Après l’Inter Miami, voici que David Beckham étend définitivement son empire footballistique à son Angleterre natale ! Depuis quelques jours, l’ancien galactique est devenu le propriétaire principal de Salford City, en quatrième division. Auparavant, il détenait une part mineure du club avec ses anciens coéquipiers de Manchester United, Ryan Giggs, Phil Neville, Paul Scholes et Nicky Butt, mais désormais Neville et lui sont les actionnaires exclusifs de Salford. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les deux hommes ne font pas dans la finesse quand il faut prendre des décisions.

La suite après cette publicité

En effet, la nouvelle ère de Salford a débuté avec la libération d’une multitude de joueurs après la huitième place des Ammies en quatrième division anglaise. Alors même que la saison vient de se terminer, pas moins de 17 joueurs ont été libérés de leur contrat par la nouvelle direction, parmi lesquels on retrouve une légende du club, Matthew Lund, très apprécié des fans. Des départs qui annoncent un mercato estival remuant pour le club de la banlieue de Manchester.