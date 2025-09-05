Dani Carvajal choque déjà tout le monde après son retour en équipe nationale

Dani Carvajal a fait son retour en équipe nationale espagnole après une longue période d’absence due à une grave blessure au genou survenue moins d’un mois après avoir quitté la Roja le 8 septembre 2024. Le latéral droit du Real Madrid a souffert en même temps que Rodri, plongeant l’équipe de Luis de la Fuente dans l’inquiétude, mais aussi dans un certain soulagement, car les blessures ne sont pas survenues en pleine année de Coupe du Monde. Grâce à un travail acharné avec les équipes médicales et les kinésithérapeutes madrilènes, Carvajal a retrouvé un niveau physique impressionnant, ce qui lui a permis d’être titularisé dès son retour face à Osasuna avec les Merengues. Xabi Alonso, son nouvel entraîneur, a salué son retour en soulignant l’impact que le joueur peut avoir sur le terrain comme en dehors selon MARCA. Tandis que son sélectionneur, de la Fuente, l’a immédiatement réintégré dans son groupe, reconnaissant son expérience et son rôle de leader, notamment lors de l’Euro 2024.

La suite après cette publicité

Après 227 jours d’absence, Carvajal se prépare désormais à une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, où il peut viser une septième Ligue des Champions, un record historique. Malgré les défis liés à son âge et aux blessures passées, le joueur reste une pièce maîtresse de l’équipe nationale. Son retour intervient à un moment crucial pour l’Espagne, qui avait ressenti un manque de confiance au poste d’arrière droit lors des récentes compétitions, mais la présence de Carvajal apporte stabilité.