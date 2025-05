Le message de Sacha Boey après le décès du rappeur WeRenoi

Le monde de la musique est en deuil ce samedi. Le rappeur WeRenoi, considéré comme l’une des personnalités fortes de la scène musicale française depuis plusieurs années, est décédé à 31 ans des suites d’une défaillance cardiaque. Il avait été hospitalisé il y a quelques heures. Depuis, plusieurs personnalités ont réagi et notamment le joueur du Bayern Munich Sacha Boey, proche du rappeur.

«Wallah, combien de personnes enviaient ta vie et la voulaient, mon frère… Tu avais tout ce qu’une personne pouvait désirer dans cette vie. Et aujourd’hui, tu n’es plus de ce monde à 31 ans, avec tout derrière toi. La mort, c’est le meilleur des rappels. Ceux qui voulaient ta vie la veulent-ils toujours aujourd’hui ? Apprenez à être reconnaissants de ce que vous êtes aujourd’hui, parce qu’aujourd’hui vous êtes encore en vie. Priez, repentez-vous et remerciez le Créateur. Il se peut que certains désirent une chose de ce bas monde au point d’en délaisser la religion, et au moment de l’obtenir, au sommet de la chose… la mort les saisit. Wallah, il faut revoir nos intentions», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Nos pensées vont à la famille du défunt.