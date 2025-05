Cody Drameh pisté par deux clubs de Ligue 1

Après Mason Greenwood et Jonathan Rowe l’été dernier, ou Chupa Akpom et Samuel Amo-Ameyaw cet hiver, la Ligue 1 pourrait voir débarquer un nouveau joueur anglais dans les prochaines semaines. Selon nos informations, le latéral droit de 23 ans, Cody Drameh, est pisté par deux formations françaises.

Parmi les clubs intéressés : Toulouse, actuel 12e du championnat et donc déjà maintenu, mais aussi le Stade de Reims, 14e, et toujours menacé par la zone rouge à une journée de la fin. L’été dernier, Drameh était déjà pisté par le club champenois, mais avait finalement opté pour un transfert à Hull City, avec qui il a joué 29 rencontres cette saison. Le train pourrait donc repasser pour l’ancien international espoir anglais (1 sélection) sous contrat jusqu’en 2027 avec les Tigers, et estimé à 3 millions d’euros sur Transfermarkt.