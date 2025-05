Liverpool : Jeremie Frimpong va passer sa visite médicale

Jeremie Frimpong et Liverpool, ça sent très bon. Le latéral droit néerlandais de 24 ans, révélation du Bayer Leverkusen sous les ordres de Xabi Alonso, va passer sa visite médicale dans les prochains jours après avoir accepté un contrat de cinq ans avec le club anglais, affirme The Athletic. Les Reds activeront sa clause libératoire estimée à environ 35 millions d’euros. Frimpong sort d’une saison exceptionnelle avec Leverkusen : 14 buts et 12 passes décisives en 47 matchs, tout ayant largement contribué au premier titre de champion d’Allemagne de l’histoire du club l’an passé.

Malgré une prolongation récente jusqu’en 2028, l’ancien joueur du Celtic a choisi de quitter la Bundesliga. À Liverpool, il remplacera Trent Alexander-Arnold, annoncé au Real Madrid à la fin de son contrat en juin. Pour le Bayer, c’est une seconde grosse perte, alors que Xabi Alonso a officiellement annoncé partir à l’issue de l’exercice en cours.