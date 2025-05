Real Madrid : Carlo Ancelotti réagit à la venue de Dean Huijsen

C’est fait Dean Huijsen sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le défenseur central sera même présent pour la Coupe du Monde de Clubs cet été. Le club espagnol a déboursé 58 M€ pour faire venir l’un des plus grands espoirs du football mondial, qui a signé pour 5 saisons. Carlo Ancelotti ne sera plus là pour l’entrainer l’an prochain mais il voit ce recrutement comme une excellente nouvelle pour son successeur, d’autant que les nombreuses blessures à ce poste ont participé à plomber la saison de la Casa Blanca.

«Huijsen est un jeune joueur formidable avec un grand potentiel et beaucoup de projection. C’est une très bonne recrue, affirme l’Italien en conférence de presse ce samedi. Tous les joueurs que le Real recrute me rendent très enthousiaste, car Madrid veut toujours être à son meilleur et sera toujours à son meilleur. L’année dernière, ce n’était même pas envisageable, car nous avions Alaba de retour dans l’effectif, Militao était bon, Carvajal était bon… Ce qui nous est arrivé cette saison, c’est que ces blessures nous ont fait mal.»