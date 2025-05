Dean Huijsen signe au Real Madrid

Le grand ménage était attendu au Real Madrid cet été et il a bien lieu. Après le départ de Carlo Ancelotti, remplacé par Xabi Alonso, le club espagnol s’est attaqué au chantier de la défense. Outre la venue de Trent Alexander-Arnold, qui arrivera libre (ou presque) de Liverpool, il continue à faire son marché en Angleterre. Les Merengues viennent d’annoncer la signature de Dean Huijsen en provenance de Bournemouth où il était encore sous contrat jusqu’en 2030 après y avoir débarqué l’an dernier seulement.

La suite après cette publicité

Les Cherries réalisent une belle affaire puisqu’ils l’ont recruté 15 M€ à la Juventus l’été dernier pour le revendre quasiment au quadruple au Real Madrid. Le champion d’Europe 2024 a déboursé 58 M€ (payable en trois échéances, une petite partie de l’argent va être redirigé vers Malaga et la Juventus), soit le montant de la clause libératoire pour se l’offrir. «Bournemouth peut confirmer que le défenseur Dean Huijsen rejoindra le Real Madrid après la conclusion de la saison 2024/25, l’équipe espagnole ayant activé une clause libératoire de 50 millions de livres sterling», écrit le club anglais sur son site ce samedi.

La suite après cette publicité

L’envol au Real Madrid à 20 ans

Le néo-international espagnol (2 sélections) prend une nouvelle dimension. Déjà révélé lors de son passage en prêt à la Roma entre janvier et juin 2024, il a poursuivi son développement attendu lors de sa saison en Premier League où Bournemouth a fini dans le ventre mou. Après trois premiers mois de compétition d’une intégration douce, le joueur de 20 ans a intégré le onze de départ d’Andoni Iraola pour ne plus jamais en sortir (34 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 1 passe décisive).

Ses performances lui ont d’abord permis d’intégrer la Roja au détriment des Pays-Bas où il évoluait jusqu’en U19 puis désormais le Real Madrid. Huijsen sera attendu au tournant dans une équipe où les regards et les jugements sont constants, d’autant que la Casa Blanca aura à cœur de tourner la page d’une dernière saison difficile. Il a en plus de cela une vraie carte à jouer entre les blessures de Militao et d’Alaba, la baisse de niveau de Rüdiger et les déboires extrasportifs d’Asencio.