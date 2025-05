Système tactique, mercato estival… comment Xabi Alonso compte révolutionner le Real Madrid

Une page va bientôt se tourner au Real Madrid. Une nouvelle fois terrassé par le FC Barcelone, ce dimanche lors de la 35e journée de Liga, le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, ou presque. Si les Merengues pourront se consoler avec une Supercoupe d’Europe et une victoire finale contre Pachuca lors de la Coupe intercontinentale, la saison 2024-2025 de la Casa Blanca aura surtout rimé avec échecs. Relégués à sept points de l’ennemi juré en championnat à trois journée de la fin, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont sans aucun doute dit adieu au titre de champion d’Espagne. Une énième déconvenue pour les Madrilènes, déjà éliminés de la Coupe du Roi par ces mêmes Barcelonais et balayés par Arsenal lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Résultat ? Une nouvelle ère se prépare dans la capitale espagnole.

La prémonition d’Ancelotti s’est réalisée

Fragilisé par ce bilan décevant, Carlo Ancelotti devrait, sauf énorme retournement de situation, quitter le club. Pour le remplacer, les hautes sphères merengues devraient finalement miser sur Xabi Alonso, actuellement sur le banc du Bayer Leverkusen. Présent en conférence de presse, vendredi dernier, le coach de 43 ans a d’ailleurs officiellement annoncé son départ en fin de saison. «Je pense que c’est important de vous le dire. Cette semaine, le club et moi avons décidé que ce sont mes derniers matches en tant que coach du Bayer Leverkusen. C’est le bon moment de vous l’annoncer. J’ai toujours eu des bonnes relations avec le club et on a toujours eu une communication claire. C’est un moment avec des émotions fortes. Je sentais que c’était le moment de le faire». S’il a, pour l’heure, refusé d’en dire plus sur son futur, le natif de Tolosa, passé par le Real Madrid entre 2009 et 2014 lors de sa carrière de joueur, devrait très logiquement succéder au Mister.

Un nouveau challenge excitant pour celui qui a brillé de mille feux sur le banc des Pillendreher, remportant notamment le titre de champion d’Allemagne. Loué pour ses qualités tactiques et sa capacité à manager, l’ancien joueur de Liverpool compte désormais remodeler le Real à sa manière pour mettre toutes les chances de son côté et valider, un peu plus, le discours tenu par un certain… Carlo Ancelotti en mars 2017. «Nous perdons un grand joueur. C’est un professionnel et une personne fantastique. Il a les compétences et l’expérience nécessaires pour devenir un grand entraîneur», avait, en effet, avoué l’Italien de 65 ans, alors entraîneur du Bayern Munich et présent aux côtés de Xabi Alonso lors de l’annonce de sa retraite de joueur. Cinq ans plus tard, la prémonition de l’ancien technicien du PSG est donc en train de se réaliser puisque ce dernier risque bien, sauf énorme retournement de situation, de transmettre les rênes à son cadet. En passe de poser ses valises dans la capitale espagnole, le Basque espère désormais poser sa patte sur un collectif madrilène en perte de vitesse.

Un changement tactique XXL à prévoir, plusieurs recrues déjà ciblées

Dans cette optique, Marca révèle que Xabi Alonso a bien l’intention d’importer à Madrid son schéma tactique préférentiel, à savoir un 3-4-3 modulable en 3-4-2-1. Une organisation basée sur une défense à trois centraux solides, des pistons très actifs dans les couloirs, et un double pivot au milieu capable d’assurer à la fois la récupération et la première relance. Fervent défenseur de ce système, l’ex-international espagnol (114 sélections, 16 buts) a ainsi permis au Bayer Leverkusen de pratiquer un football offensif, moderne et parfaitement organisé, aussi bien avec que sans le ballon. Une philosophie de jeu bien précise qui pourrait donc permettre au collectif merengue - régulièrement critiqué ces derniers mois - de passer un nouveau cap mais qui constituerait assurément une véritable révolution du côté de Madrid. Alors que Carlo Ancelotti (et ses prédécesseurs) n’ont jamais expérimenté une défense à trois sur le long terme et que le Real reste historiquement un club fidèle à une défense à quatre, ce changement tactique - s’il venait à se confirmer - engendrera logiquement d’importants changements au sein de l’effectif actuel.

Ces derniers jours, la presse espagnole avançait d’ailleurs les premiers noms souhaités par Xabi Alonso. Outre Trent Alexander-Arnold, qui a déjà officialisé son départ de Liverpool, et devrait être la première recrue du mercato estival madrilène, le futur architecte des Merengues souhaiterait renforcer la défense. Dean Huijsen (Bournemouth), William Saliba (Arsenal) et Ibrahima Konaté (Liverpool) sont, à ce titre, régulièrement cités comme des pistes prioritaires, même si la possible arrivée de Jonathan Tah semble également étudiée. En fin de contrat du côté de Leverkusen, le défenseur de 29 ans représente, en effet, une très belle opportunité de marché et pourrait donc se laisser convaincre par le discours de son actuel entraîneur. Pour le reste, Álvaro Carreras, prometteur latéral gauche de 22 ans aujourd’hui sous les couleurs de Benfica, fait lui aussi partie de la short-list du club madrilène. Polyvalent, juste techniquement et capable d’évoluer dans une position plus avancée, le natif de Ferrol pourrait parfaitement s’intégrer au système de jeu souhaité par Alonso.

Enfin, deux autres noms reviennent avec insistance pour le futur visage du Real Madrid. Le premier n’est autre que Martín Zubimendi. Actuellement sous les couleurs de la Real Sociedad et lié au club basque jusqu’en juin 2027, le milieu défensif de 26 ans viendrait ainsi (enfin) compenser le départ de Toni Kroos. Un dossier qui demeure malgré tout complexe puisqu’Arsenal aurait d’ores et déjà trouvé un terrain d’entente avec le principal concerné et serait parallèlement prêt à débourser les 60 millions d’euros (montant de sa clause libératoire). Des difficultés que les Merengues rencontrent également avec Florian Wirtz. Ciblé par l’actuel 2e de Liga au cours des derniers mois, le milieu offensif du Bayer Leverkusen semble finalement plutôt se diriger vers le Bayern Munich. Dernièrement, nous vous révélions d’ailleurs qu’un accord contractuel avait d’ores et déjà été trouvé entre le joueur et la formation bavaroise. Xabi Alonso parviendra-t-il à le faire changer d’avis ? Rien est moins sûr mais le technicien espagnol a bel et bien débuté sa révolution.