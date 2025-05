Real Madrid : le discours poignant de Carlo Ancelotti pour ses adieux

La dernière saison de Carlo Ancelotti au Real Madrid n’aura pas été à la hauteur de sa légende chez les Merengues. Architecte du sacre de la Decima en 2014, l’Italien aura rapporté deux nouvelles Ligues des Champions dans sa besace lors de son deuxième passage au sein de la Maison Blanche. Une histoire auréolée de succès dans la capitale ibérique mais qui ne s’est donc pas achevée de la meilleure des manières. Peu aidé par le départ à la retraite de Toni Kroos qui n’a pas été remplacé au milieu de terrain, Ancelotti n’a jamais su trouver la recette gagnante avec le Real Madrid cette saison.

Et après quatre défaites lors des quatre Clasico face au FC Barcelone et une élimination en quarts de finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le Real Madrid a fini la saison sans titre majeur. Un crève-cœur pour les dirigeants madrilènes, contraints de se séparer de Carlo Ancelotti, ardemment courtisé par le Brésil depuis de nombreux mois. Et alors qu’il va donc prendre les rênes de la Selecao dès juin, l’ancien coach du PSG va disputer son dernier match sur le banc du Real Madrid ce dimanche face au Séville FC (19h). Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de 65 ans en a profité pour faire le bilan de sa dernière année au Real Madrid et a fait certaines déclarations émouvantes.

Carlo Ancelotti ne blâme pas les dirigeants du Real Madrid

Forcément, le coach italien a longtemps été pointé du doigt pour avoir trop caressé dans le sens du poil les stars du projet de la Maison Blanche. Selon certains fans de la communauté madrilène, cela aurait empêché la remise en question de certains cadres qui ont enchaîné les matches malgré des prestations décevantes. Interrogé sur les performances individuelles de ses joueurs, Carlo Ancelotti a, comme à son habitude, pris la défense de ses ouailles : «faire une évaluation de cela maintenant… On aurait pu en apprendre davantage de nous, mais faire aujourd’hui une évaluation personnelle de joueurs comme Valverde, Vinicius, Rodrygo ou Courtois est impossible. C’est impossible. Je ne critiquerai jamais ces joueurs qui ont su me donner tant de joie ces quatre dernières années. Pour moi, ils resteront toujours les meilleurs, même si à un moment donné ils ne sont pas capables de performer à leur meilleur niveau».

Classe jusqu’au bout, l’ancien tacticien de l’AC Milan a également défendu le bilan de ses dirigeants. Critiqué pour son manque de mouvement sur le marché des transferts qui aurait posé plusieurs problèmes dans l’effectif madrilène cette saison selon les fans, Florentino Perez a pu compter sur le soutien indéfectible de son acolyte Carlo Ancelotti : «ils m’ont écouté. Regardez, depuis que je suis ici, le Real Madrid a signé Camavinga, Rüdiger, Tchouameni, Bellingham, Mbappé… Que demander de plus ? Non. Un manque d’efforts sur les mercatos de cette dernière année ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Nous en avons parlé et toutes les décisions prises par le club ont été partagées avec l’encadrement, avec moi personnellement. Il n’y a rien à ajouter. L’année dernière, nous avons eu plus ou moins les mêmes problèmes et nous avons pu les résoudre. Cette année, c’est un peu plus compliqué.» Jusqu’au bout, le Mister aura donc montré un énorme respect envers le Real Madrid.