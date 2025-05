Real Madrid : Ancelotti impressionné par la première saison de Kylian Mbappé

Alors que le FC Barcelone a été sacré champion d’Espagne ce jeudi, et que le Real est éliminé de toute compétition nationale ou européenne, difficile de trouver de la motivation pour disputer les deux dernières journées de Liga pour les Merengues. Sauf peut être pour un homme : Kylian Mbappé. Auteur de 40 buts toutes compétitions confondues cette saison, le Français est en course pour terminer soulier d’or, à la bataille avec Viktor Gyokeres, et devrait terminer Pichichi en Liga.

De quoi impressionner son entraîneur, Carlo Ancelotti. «Cela signifie qu’il a réalisé de bonnes performances cette saison. Il va marquer plus de 40 buts. Pour une première saison au Real Madrid, ce fut une très bonne saison. Personnellement, je pense qu’il peut tirer davantage de sa performance. Mais soyons honnêtes, sa première saison au Real Madrid a été très bonne», a déclaré le futur sélectionneur du Brésil en conférence de presse ce samedi. Alors, à combien de buts va terminer Mbappé pour sa première saison à Madrid ?