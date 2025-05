Le FC Barcelone remporte la Liga 2024/2025 !

On s’en doutait depuis un moment déjà, mais c’est désormais officiel : le FC Barcelone est le nouveau champion d’Espagne, récupérant la couronne de roi qui appartenait jusqu’ici au Real Madrid, sacré la saison dernière. Suite à sa victoire lors du derby barcelonais face à l’Espanyol, l’équipe d’Hansi Flick se voit récompensée de son excellent exercice 2024/2025, avec ce Clasico du week-end dernier qui avait pratiquement scellé cette course pour le titre en sa faveur.

Un match plus compliqué que prévu

La rencontre avait pourtant été plus difficile à négocier que ce que pensaient beaucoup d’observateurs, à tel point que parfois, on avait l’impression que c’était l’Espanyol qui jouait le titre. Les Pericos ont même eu plusieurs situations chaudes face à des Blaugranas peu inspirés, et les deux équipes partaient à la pause sur un score de 0-0. Mais au retour des vestiaires, Lamine Yamal a encore fait des siennes, avec une superbe frappe lucarne opposée dont lui seul a le secret. Le déclic. En deuxième période, on voyait ainsi un Barça bien plus entreprenant, tranchant dans les derniers mètres adverses. L’expulsion de Leandro Cabrera à dix minutes de la fin suite à un coup de coude sur Lamine Yamal a rendu les choses plus simples pour les hommes d’Hansi Flick, qui ont tranquillement géré la fin de match. Fermin Lopez, dans le temps additionnel, a signé le 2-0 avec une belle frappe depuis l’entrée de la surface.

Un titre qui vient couronner une saison exceptionnelle, pendant laquelle les Barcelonais ont dominé leur sujet sans trop de doutes ni de moments difficiles, mis à part une petite série noire en novembre. Les Blaugranas auront notamment montré les muscles face au Real Madrid avec deux grosses victoires dans les Clasicos, et ont surtout régalé l’Espagne avec un jeu particulièrement offensif et alléchant. La bande de Pedri affiche ainsi 97 réalisations en 36 rencontres, soit 2,7 buts inscrits par match en moyenne, ce qui est énorme.

Une supériorité totale sur le Real Madrid

Clairement, cette première saison d’Hansi Flick en Catalogne est donc un véritable succès, puisqu’en plus de ce sacre en Liga, le Barça a aussi remporté la Supercoupe d’Espagne et la Copa del Rey, en battant à chaque fois son meilleur ennemi. Il faut dire que l’Allemand a été aidé par plusieurs joueurs qui ont marché sur l’eau depuis le coup de sifflet initial de cette édition du championnat espagnol en août dernier. On pense forcément à Lamine Yamal, à un Raphinha aussi brillant que surprenant, ainsi qu’à un Robert Lewandowski auteur de 25 buts, qui risque toutefois de s’incliner face à Kylian Mbappé (28 buts) pour le pichichi.

Au-delà du secteur offensif, d’autres joueurs ont aussi rendu de bien belles prestations, à l’image de Jules Koundé, d’Íñigo Martínez, de la recrue surprise Wojciech Szczęsny et d’un Frenkie de Jong retrouvé. La saison a aussi été marquée par l’apparition de certains jeunes venus prêter main-forte en équipe première, comme Gerard Martin ou Marc Casado, et par la confirmation d’autres pépites qui n’avaient jusqu’ici que l’étiquette d’espoir, comme Pau Cubarsi. Des bases très solides ont été posées pour la saison prochaine, où ce Barça a toutes les cartes en main pour faire un joli back to back…