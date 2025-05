Real Madrid : Jude Bellingham déterminé à remporter la Coupe du Monde des clubs

Du 15 juin au 13 juillet prochain, un tout nouveau tournoi fera son apparition au calendrier : la Coupe du Monde des clubs, dans un format totalement revisité, qui verra s’affronter 32 équipes pour le titre de meilleure équipe de la planète aux États-Unis. Si la programmation de cette nouvelle compétition en fin de saison fait grincer des dents, celle-ci se disputera bel et bien, et les juteuses récompenses financières suffiront à motiver les écuries participantes. À un mois de la première rencontre des Merengues contre Al-Hilal, Jude Bellingham a affiché sa détermination.

Alors que la Maison blanche a vécu une saison difficile, sans aucun titre majeur, cette Coupe du Monde des clubs est l’occasion de redorer le blason. Et dans des propos relayés par Marca, l’Anglais affirme vouloir marquer l’histoire, en devant la première équipe à remporter ce nouveau tournoi : « c’est une opportunité de remporter un autre titre. C’est une opportunité d’être les premiers à le gagner, et ce n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Donc, c’est un peu historique et, comme je l’ai déjà dit, dans ce club, il n’y a pas beaucoup de choses que l’on puisse faire qui n’aient pas déjà été faites. Donc, c’est bien d’avoir une nouvelle opportunité ». Reste désormais à voir avec quel entraîneur les pensionnaires du Bernabéu aborderont cette série de match, alors que Carlo Ancelotti quittera son poste une fois la Liga terminée.